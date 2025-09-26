إطلاق خدمات «أوبر» في عجمان

وقّعت هيئة النقل في إمارة عجمان اتفاقية مع شركة «أوبر» لبدء تقديم خدماتها في الإمارة، ما يوفر وسائل تنقل يومية موثوقة ومُيسرة لسكان عجمان وزوارها، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز الحلول الذكية ومواكبة التحول الرقمي في قطاع النقل.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الركاب من طلب رحلات موثوقة من خلال خيارَي مركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق «أوبر»، على مدار 24 ساعة يومياً، بضغطة زر.

ويهدف التعاون إلى توفير خيارات تنقل مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل مركبات الأجرة والليموزين، بما يضمن تحسين تجربة الركاب وتقديم مستويات أعلى من الجودة والراحة.

وقال مدير عام الهيئة، عمر محمد لوتاه، إن توقيع الاتفاقية مع شركة «أوبر» يُمثّل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل في الإمارة، حيث تحرص الهيئة على تمكين المتعاملين من الاستفادة من أحدث الحلول الذكية التي توفر لهم تجربة تنقل أكثر سهولة ومرونة.

من جانبها، قالت مدير عام شركة «أوبر» في الإمارات، تالا نصولي، إن التعاون مع الهيئة يتوافق مع رؤية الإمارة في توفير حلول تنقل ذكية ومريحة تُحسّن الحياة اليومية، لافتة إلى أنها تُمكّن المقيمين والزوار من طلب رحلات بضغطة زر عبر تطبيق «أوبر».