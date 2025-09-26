خبراء ومسؤولون: الإمارات تستهدف تحسين كفاءة النقل وتقليل تكاليفه وزيادة السلامة

أكد خبراء ومسؤولون، خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في دورته الرابعة 2025، أن الإمارات تمنح الثقة للمختصين في مجال التنقل الأخضر اللوجستي ذاتي القيادة، وتعزز البنية التحتية الداعمة لتوسيع تطبيقاته بما يسهم في تحسين كفاءة النقل، وتقليل التكاليف، وزيادة السلامة.

وأشار الشريك المؤسس في شركة زيلوس، وبول نيومان، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوكسا، الدكتور تشوشن تشانج، خلال جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل الخدمات اللوجستية في التنقل ذاتي القيادة»، إلى أن توسيع استخدام النقل اللوجستي ذاتي القيادة سيحقق أداءً أفضل وأماناً أعلى يصل إلى 50 ضعفاً مقارنة بالسائق البشري، مع تقليل الكلفة المالية للتصنيع.

وأكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للبشر، وليست بديلاً عنهم، وأن نجاح الفعاليات الكبرى، مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، يرتبط بالجهود التنظيمية والبنية التحتية، وتطبيق الاستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة وسائل التنقل، لضمان تجربة سلسة للجماهير، وترك إرث دائم من الخدمات والمرافق. وأشاد أوغستين فريديل، الشريك المعتمد لدى شركة «بورشه» الألمانية، بمبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق رؤية دبي بتحويل 25% من وسائل النقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول 2030، مؤكداً دور التعاون الدولي مع الشركات المصنعة من مختلف دول العالم في تطوير هذه التقنيات، وإسهامها في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في التنقل الذاتي.

وفي جلسة «بناء الثقة: كيف تساهم الحوكمة في تسريع الثقة بالتنقل ذاتي القيادة»، أكد مدير إدارة السياسة التقنية المتقدمة في شركة فولفو، أرفيند كايلاس، أن السلامة والبنية التحتية الرصينة أساس تعزيز ثقة المستهلكين، فيما أشاد تيم دوكينز، رئيس قسم السلامة والأمن في شركة إن رايد، بحماس هيئة الطرق والمواصلات في تبني التقنيات الحديثة، مؤكداً أن دبي أصبحت نقطة جذب عالمية للشركات والخبراء في مجال التنقل الذاتي.

وتطرقت جلسة «آليات تطوير أنظمة القيادة الذاتية بالمركبات» إلى تطوير المركبات والشاحنات والحافلات ذاتية القيادة، من خلال استخدام البرمجيات وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وتمكين الروبوتات المستقلة من التوصيل، مع التركيز على الأمن السيبراني والسلامة الوظيفية، بما يهيئ المركبات لاستخدام آمن وفعال في مختلف الظروف والمناخات.