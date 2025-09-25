مكتوم بن محمد: العلاقات بين الإمارات وفيتنام تشهد نمواً متسارعاً

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب رئيس الوزراء الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية، نجوين هوا بينه.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "استقبلتُ اليوم معالي نجوين هوا بينه نائب رئيس الوزراء الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية، وبحثنا آفاق تطوير الشراكة الشاملة وتعزيز الاستثمارات بين بلدينا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي".

وتابع سموه قائلا: "العلاقات بين الإمارات وفيتنام تشهد نمواً متسارعاً يعكس قوة الروابط وعُمق الثقة بين البلدين وتخدم تطلعات الشعبين الصديقين نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة".