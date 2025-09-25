رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلّم الرسالة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله، بقصر الوطن في أبوظبي، رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي.

وبحث سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمختار ولد أجاي أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وموريتانيا، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.