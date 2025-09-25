أحمد بن محمد يشهد تكريم الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بحضور أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من 80 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وكرّم سموه الشركاء الاستراتيجيين، والشركات الراعية لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، كما شهد سموه تكريم الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025».

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مركز دبي التجاري العالمي، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، واطلع سموه على مجسم حي دبي للتنقل ذاتي القيادة، الذي سيكون على مساحة تقارب 15 كيلومتراً مربعاً، موزعة على ثلاث مناطق تشغيلية، هي: محطة مترو الجداف، وفيستفال سيتي، ودبي كريك هاربور، واستمع سموه لشرح عن الحي، الذي يهدف لإنشاء منطقة متكاملة، تضم وسائل نقل ذاتية القيادة عدة، تشمل: مترو دبي، وحافلة ذاتية القيادة، ومركبة للنقل اللوجستي ذاتية القيادة، ومركبة تنظيف الطرق ذاتية القيادة، وروبوت توصيل، وعبرة ذاتية القيادة، وتتيح للمستخدم حرية اختيار وسيلة النقل الأنسب لاحتياجاته، سواء من حيث السرعة أو الكلفة أو الراحة، وتغطي وسائل النقل البرية والبحرية، كما اطلع سموه على استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2025ـ2040، التي تهدف إلى رفع نسبة الرحلات التي تتم عبر وسائل التنقل ذاتية القيادة من 20.4% حالياً إلى 25% في عام 2030، و36% في عام 2040.

وتابع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، فيلماً عن مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، ويأتي تنظيمه في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030.

بعد ذلك ألقت أول رئيسة تنفيذية للذكاء الاصطناعي في العالم الرئيسة السابقة لشركات عدة متخصصة بالتكنولوجيا في أميركا الشمالية، سول رشيدي، كلمة المتحدث الرئيس في المؤتمر، استعرضت خلالها أبرز الدروس المستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات، وتطرقت إلى إطار عمل يوضح حالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها بشكل فعّال في الحياة اليومية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، إضافةً إلى مناقشة جاهزية الحكومات والمدن لتبنّي هذا النوع من التقنيات المستقبلية، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث التشريعات، وبناء القدرات البشرية القادرة على التعامل مع هذه الثورة التكنولوجية.

ثم شاهد سموه والحضور فيلماً عن «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، الذي تبلغ مجموع جوائزه ثلاثة ملايين دولار، حيث خصص مبلغ مليون و200 ألف دولار لتكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني، وخصص مبلغ مليون و800 ألف دولار، لدعم تشغيل حي دبي للتنقل ذاتي القيادة، وتجاوز عدد طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من التحدي، العدد المستهدف بنسبة (170%)، وتأهلت خمسة تحالفات وشركات محلية وعالمية، للمنافسات النهائية.

واستعرض الفيلم الاختبارات الميدانية التي أجريت في أربع مدن صينية، هي: قوانغتشو، وشيان، وقوييانغ، وسوتشو، وجرى تصنيف الاختبارات الميدانية إلى ثلاث فئات رئيسة وفقاً لبيئة التشغيل، شملت خمسة اختبارات عند الثبات بالمركبة بحركة محدودة، و17 اختباراً للمركبات البرية، ضمن حركة مرور مختلطة للقيادة على الطرق العامة، وستة اختبارات للمركبات البحرية، إلى جانب اختبارات في بيئة مخصصة للقيادة خاضعة للتحكم، وتضمنت ثلاثة اختبارات لكل مركبة برية، وسبعة اختبارات للمركبة البحرية.

إلى ذلك، كرّم المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، الفائزين في «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، حيث فاز تحالف شركتَي «وي رايد» و«دويتشه بان»، بالمركز الأول، وذلك عن مشروع يدمج بين مركبة أجرة ذاتية القيادة مع حافلة ذاتية القيادة، وحصل التحالف الفائز على جائزة قدرها 900 ألف دولار، وفازت بالمركز الثاني، شركة زيلوس تكنولوجي من سنغافورة، عن مشروع يتضمن حلاً متكاملاً للتنقل ذاتي القيادة عن طريق نقل البضائع الثقيلة من مخزن إلى آخر، إضافة إلى نقل لوجستي ذاتي القيادة لتوصيل البضائع للميل الأخير، وحصلت الشركة على جائزة ماليه قدرها 300 ألف دولار.

