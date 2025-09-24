أحمد بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لصناعة المستقبل

شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتاح "مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة" الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "شهدت اليوم افتتاح "مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة" الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 3000 خبير وباحث و80 متحدثاً من كبار المسؤولين والمختصين في قطاع التنقل المستقبلي، كما شهدنا تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من "تحدي دبي 2025"، والتي فاز بها تحالف شركتي وي رايد ودويتشه بان".

وتابع سموه قائلا: " كما اطلعت خلال الجولة على مجسم "حي دبي للتنقل ذاتي القيادة" الذي يضم 3 مناطق تشغيلية متكاملة توفر خيارات مبتكرة للتنقل الذكي ... تواصل دبي ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لصناعة المستقبل، عبر نماذج فريدة ستغيّر ملامح التنقل الحضري على مستوى العالم".