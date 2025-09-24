محمد بن راشد: باختصار نريد دبي أفضل مدينة في العالم

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملتقى "محمد بن راشد للقادة" في دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": " ‏شهدت اليوم ملتقى "محمد بن راشد للقادة".. ‏لقاء يجمع أهم 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص بدبي" .

‏وتابع سموه قائلا: "أسميهم فريق دبي .. ووضعت لهم رؤية متجددة بأن تكون دبي المدينة الأجمل والأرقى في العالم في مكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها.. باختصار نريدها أفضل مدينة في العالم" .

‏وأضاف سموه: "وطلبنا من كل مسؤول متابعة تحقيق هذه الرؤية بجهود مضاعفة.. وإرساء معايير خاصة لتقييم الإنجاز وسرعة التنفيذ ..".

‏وقال سموه : "جميع قراراتنا وسياساتنا ومشاريعنا لا بد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه.. لتكون حياته أفضل حياة .. في أفضل مدينة وأرقى مجتمع والأكثر تحضراً عالمياً".