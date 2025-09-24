اتفاقية استراتيجية بين تاكسي دبي و«كابي» لتوحيد منصات الحجز الإلكتروني

أعلنت شركة تاكسي دبي بالتعاون مع شريكها العالمي «بولت»، وشركة «كابي» التابعة لمجموعة الغرير من خلال تطبيقها المحلي في مجال التنقل الذكي «زد»، عن إطلاق شراكة استراتيجية بهدف تعزيز منظومة خدمات التنقل عبر التطبيقات الذكية، وتوفير تجربة متكاملة تلبي تطلعات المقيمين والزوار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التنقّل الذكي.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي جمع كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمه الفلاسي، والرئيس التنفيذي لشركة «كابي» التابعة لمجموعة الغرير، بدر الغرير.

وتُمثّل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة دبي نحو تعزيز منظومة النقل الذكي المتكامل، وتسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم ربط أسطولي الشركتين والذي يضم 6200 مركبة أجرة تابعة لـشركة تاكسي دبي و3680 مركبة أجرة تابعة لـ«كابي»، على منصتي الحجز الإلكتروني «بولت» و«زد»، ما يتيح توسيع نطاق المركبات المتاحة للمتعاملين، ويُسهم في تقليص أوقات الانتظار وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما ستتم إضافة أي مركبات جديدة يتم تشغيلها مستقبلاً بشكل تلقائي إلى المنصات لضمان تلبية الطلب المتنامي بصورة مستدامة وفعالة.

وتجسّد هذه الشراكة تعاوناً استراتيجياً بين اثنين من أكبر مزوّدي خدمات التنقّل في دبي، انطلاقاً من رؤية مشتركة ترمي إلى إعادة رسم ملامح قطاع النقل الرقمي. وذلك ضمن رؤية هيئة الطرق والمواصلات للتنقل الذكي وأجندتها الطموحة للاستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي، التزام تاكسي دبي بدعم مسيرة الابتكار وتعزيز كفاءة منظومة التنقّل في دبي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تمثل نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تحويل 80% من رحلات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني، في وقت يشهد فيه قطاع مركبات الأجرة نمواً مطّرداً بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات هيئة الطرق والمواصلات، ما يعكس حيوية القطاع وقدرته على مواكبة الطلب المتزايد.

من جانبه، أكد بدر الغرير، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل منعطفاً مهماً لتوحيد الجهود وتوظيف الخبرات المتراكمة لخدمة المقيمين والزوار في دبي بأساليب مبتكرة. وأوضح أن دمج الموارد وتعزيزها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لن يقتصر على توسيع نطاق توافر مركبات الأجرة فحسب، بل سيسهم في إرساء معايير جديدة للتميّز في مجالات الكفاءة وجودة الخدمة والاستدامة.

وأضاف أن «كابي»، من خلال تطبيق «زد» المحلي، تفخر بأن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل خدمات التنقل الرقمي في دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الشراكة على مكانة دبي الريادية كحاضنة عالمية للابتكار والتنقّل الذكي، وتعكس أهمية التكنولوجيا والتحالفات الاستراتيجية في توفير تجربة تنقّل استثنائية تتسم بالسهولة والسرعة والاستدامة لجميع المقيمين والزوار.