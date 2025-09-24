«ملتقى محمد بن راشد للقادة» ينطلق اليوم بحوارات استراتيجية لأهم 1000 شخصية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي اليوم فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي يجمع أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

ويجسد الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويكرس نهج سموه الريادي في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير المستدام في مختلف القطاعات.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، محمد عبدالله القرقاوي: «يجمع ملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم أكثر من 1000 من قيادات دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين في مختلف الاختصاصات، تحت سقف واحد، لمناقشة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.. هذا الملتقى يمثل تجسيداً حياً لمبدأ يؤمن به سموه، أن القيادة هي فعل مستمر من التغيير والتحول، وأن دبي لا تقف عند الإنجازات السابقة، بل تعمل دائماً على إحداث تحولات جديدة ومستمرة، وإنجازات أكبر».

وأضاف: «الملتقى اليوم يمثل محركاً قوياً لتحولات جديدة في دبي، ولإعداد قادة جدد يقودون هذه التحولات، وللتفكير الجماعي واتخاذ قرارات موحدة تلبي توجهات وأولويات دبي كما رسمتها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تقوم على تمكين الإنسان، وبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مدن الغد، واستثمار التكنولوجيا في تحقيق جودة حياة استثنائية.. مخرجات هذا الملتقى الذي يستلهم فكر سموه القيادي ستشكل خارطة طريق جديدة لكل قائد في كل قطاع وفي كل مؤسسة، لضمان استمرار مسيرة التميز وتعزيز نموذج دبي الرائد عالمياً في التنمية المستدامة والتحول الإيجابي».

ويتضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة أجندة ثرية، حيث يشهد جلسات نقاشية وورش عمل وحوارات استراتيجية عدة يقدمها خبراء عالميون في مجالات الإدارة والقيادة.

ويبدأ الملتقى بكلمة افتتاحية لمحمد عبدالله القرقاوي بعنوان «لماذا ملتقى محمد بن راشد للقادة؟»، كما يتضمن تنظيم خمسة مجالس قيادية، هي مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، ومجلس قيادات اقتصاد دبي، ومجلس قيادات المدينة المستقبلية، ومجلس قيادات التكامل المجتمعي، ومجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية.

وتلقي سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة افتتاحية خلال مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، الذي يركز على ترسيخ هوية دبي وتعزيز حضورها الثقافي والإبداعي، ويبحث كيف يمكن للتراث والابتكار معاً أن يعمقا مكانة دبي كحاضنة للتنوع الثقافي ووجهة للإبداع العالمي.

ويشهد مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية جلسة للمستشار العالمي ومؤسِّس «مؤشر الدول الجيدة»، سايمن آنهولت، بعنوان «القصة التي لا تحتاج لرواية»، وورشة قيادية تحت عنوان «الذاكرة القادمة: دبي كما يجب أن تُروى».

ويلقي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، كلمة في افتتاح مجلس قيادات اقتصاد دبي، الذي يركز على القطاع الاقتصادي والاستثماري والمالي، واستعراض ممكنات تعزز تنافسية دبي، ويهدف إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة اقتصادية عالمية.

ويتضمن مجلس قيادات اقتصاد دبي جلسة بعنوان «التحولات الاقتصادية في العقد القادم»، لمدير مركز هيس للآفاق الجديدة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إيرك بالوما، كما يتضمن ورشة قيادية بعنوان «كيف يفكر الاقتصاديون».

ويركز مجلس قيادات المدينة المستقبلية على صياغة مدن ذكية ومستدامة تتمحور حول الإنسان وتبنى من أجله، ويلقي الكلمة الافتتاحية في هذا المجلس المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، ويتضمن المجلس جلسة بعنوان «خارطة مدن المستقبل.. من الرؤية إلى التطبيق»، يتحدث خلالها رئيس الأبحاث والشراكات في مختبر «المدن القابلة للاستشعار» التابع لمعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، أمبيرتو فوجيلاندو، ويشهد المجلس أيضاً ورشة قيادية بعنوان «كيف نصمم مدينة المستقبل».

وتلقي مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، كلمة في افتتاح مجلس قيادات التكامل المجتمعي، الذي يركز على بناء مجتمع متماسك قائم على التلاحم الاجتماعي والتماسك والازدهار المجتمعي وجودة الحياة، وتعزيز السياسات والمبادرات التي تضمن رفاهية جميع أفراد المجتمع.

ويشهد مجلس قيادات التكامل المجتمعي جلسة بعنوان «مُدن تُزهر بالإنسان»، يتحدث خلالها رئيس تحرير مجلة «مونوكول»، أندرو تاك، كما يشهد المجلس ورشة قيادية تحت عنوان «كيف نخدم الإنسان لحياة أفضل في دبي».

ويركز مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية الذي يبدأ بكلمة مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، على التحول الرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استشراف مستقبل الخدمات والأمن السيبراني.

ويتضمن مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية جلسة بعنوان جلسة «التحولات التكنولوجية والرقمية في العقد القادم»، يتحدث خلالها رائد الأعمال والمؤسس المشارك لشركات التكنولوجيا الفائقة العالمية Positive Technologies، يوري ماكسيموف.

وتتحدث الأخصائية والباحثة في علم النفس المؤسسي والمؤلفة الأكثر مبيعاً في «نيويورك تايمز»، الدكتورة تاشا يورك، خلال جلسة بعنوان: «كيف يبدأ القائد بنفسه أولاً؟» عن دور القيادة الواعية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في سياقات تتسم بالسرعة والرهانات العالية.

ويشهد الملتقى جلسة بعنوان «كيف تصنع أثراً قيادياً يدوم؟»، يتحدث خلالها صاحب المؤلفات الشهيرة في فن القيادة والإدارة، تود هنري.

تخريج

يشهد ملتقى محمد بن راشد للقادة تخريج عدد من منتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

ويسعى الملتقى إلى بناء قيادات جديدة تستلهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والإدارة، لتواصل مسيرة الريادة التي تتميز بها إمارة دبي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وعرض قصص نجاح عالمية، بما يعزز قدرات القيادات ويؤهلهم للتعامل مع التحديات بمرونة وابتكار، كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، وصياغة وترتيب الأولويات، وبناء منظومة مستدامة لإعداد وتطوير قيادات قادرة على التعامل بكفاءة عالية مع التغيرات العالمية المتسارعة.

أفضل مدينة في العالم

يتضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة جلسة حوارية بعنوان «كيفية تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم»، يشارك فيها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب.

كما يشهد الملتقى جلسة حوارية حول «فلسفة التجارة الحرة في دبي»، يشارك فيها رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومؤسس «إعمار» و«نون» ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد العبار.

