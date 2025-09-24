الإمارات تستضيف الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تستضيف دولة الإمارات الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية (CISM)، التي ستُعقد أعمالها، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، في أبوظبي، تحت عنوان «الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: التحديات واستشراف المستقبل».

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة الـ«سيزم»، اللواء الركن عبيد علي المنصوري: «نعمل في ضوء توجيهات سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة من سموّه، على استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة الندوة، واتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإنجاح الأهداف الساعية لتحقيقها، لاسيما أنها تتفق بصورة كاملة مع نهج دولة الإمارات في تبنّي كل السبل الداعمة للتعاون ونشر السلام وإقرار أسسه حول العالم»، وتشكِّل الندوة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الرياضي العسكري، بما يُسهم في تطوير قدرات الجيوش على مواجهة تحديات المستقبل، علاوة على أثرها في غرس القيم الرياضية النبيلة كوسيلة تخدم في نشر مقومات التفاهم والسلام، ويعود تاريخ بداية هذه الندوة العريقة إلى عام 1948، وتُعدّ ثاني أكبر فعالية ضمن أجندة المجلس بعد دورة الألعاب العسكرية العالمية، وتُعقد كل عامين بإحدى الدول الأعضاء، بمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين والأكاديميين والباحثين الدوليين، لمناقشة أحدث التطورات في مجال الجاهزية البدنية والتدريب العسكري.

يُذكر أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الندوة، التي يتم عقد أعمالها بصفة دورية كل عامين، جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية في موسكو عام 2023، في تأكيد على المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي، وثقة الدول الأعضاء بالقدرات التي تتميز بها الإمارات عالمياً في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.