100 مشارك في برنامج تدريبي لـ «طرق دبي»

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، نشر معايير التميُّز التشغيلي عبر برنامج تدريبي لتقييم المخاطر نُفِّذَ بالشراكة مع «بيرو فيريتاس» (Bureau Veritas)، وترسيخ هذه الممارسات كثقافة موحدة للوعي بالمخاطر بين الموظفين والمقاولين والشركاء على حد سواء.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى ثلاثة أشهر خلال العام الجاري، مشاركة أكثر من 100 متدرب، من بينهم 20 مواطناً، وقد مثّل المشاركون إدارات مختلفة من هيئة الطرق والمواصلات و«كيوليس إم إتش آي»، إلى جانب عدد من المقاولين الرئيسين.

وتضمن البرنامج التدريبي ست جلسات تفاعلية، جمعت فِرَقاً متعددة التخصصات ضمن بيئة تعليمية شاملة، مزجت بين الإطار النظري والتطبيق العملي، وقد اكتسب المشاركون معرفةً أساسيةً لمفهوم إدارة المخاطر، والسياسات والإجراءات الداعمة لها، إلى جانب كيفية التواصل الفعّال بشأن المخاطر ضمن بيئات عملهم المختلفة.

ويتمثل الهدف الأساسي من البرنامج في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على تحليل المخاطر المحتملة في بيئة العمل، وتقييم احتمال وقوع كل خطر ومدى شدّته، وتعلَّم المشاركون بعد ذلك كيفية اقتراح تدابير فعّالة للسيطرة على المخاطر، بهدف الحد منها أو القضاء عليها، بما يضمن أن تكون السلامة ممارسة عملية راسخة، وليس مجرد سياسة.

ومع إتمام البرنامج، حصل المشاركون على شهادات معتمدة من «بيرو فيريتاس»، الجهة العالمية الرائدة في مجال التقييم والاختبار والتفتيش ومنح الشهادات، وهي شركة عالمية عريقة في هذا المجال، وقد تأسست عام 1828 في مدينة باريس، ولها مقار في 140 دولة حول العالم.