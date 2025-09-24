شرطة دبي تبحث عن مرشح طيار و«جامعي ملازم» للعمل في «جناح الجو»   

تطرح شرطة دبي في معرض «رؤية 2025» - بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، اللواء دكتور صالح عبدالله مراد - وظائف تستقطب المواطنين، وأبرزها «مرشح طيار» و«جامعي ملازم طيار»، وذلك للعمل في الجناح الجوي لشرطة دبي.

كما تطرح وظائف مهمة للمواطنين، منها «مساعد عالم بيانات»، ليعمل في مجال قواعد البيانات، والواجهات البرمجية المفتوحة، والتحليل البياني، والنماذج التقنية التنبئية، وتطوير نماذج التعلم الآلي، وتطبيق الإحصاءات المعتمدة على تحليل البيانات.

وأشار مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، العقيد حمد بن دعفوس، إلى ضرورة أن يكون المتقدمون للوظائف من مواطني الدولة، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو شهادة جامعية في التخصص الوظيفي المطلوب.