600 شاغر في حكومة دبي للمواطنين نصفها للخريجين الجدد

قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، راشد عيسى اليديوي، إن منصة حكومة دبي في المعرض جاءت هذا العام تحت شعار «روافد المستقبل»، حيث تجمع 25 جهة حكومية مشاركة من أصل 58 جهة حكومية حاضرة في المعرض بشكل عام.

وأوضح أن الدائرة تعرض نحو 600 شاغر وظيفي مخصصة للمواطنين، مؤكداً أن الأولوية في التوظيف للمواطنين بشكل مباشر، وأن ما يقارب نصف هذه الوظائف للخريجين الجدد، ممن لا يملكون خبرة مسبقة، مشيراً إلى أن طبيعة الوظائف متنوعة، وتشمل نحو 190 مسمى وظيفياً؛ بحيث تغطي مختلف المجالات التي تحتاجها الجهات الحكومية.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي توفير 342 وظيفة للكوادر الإماراتية، من بينها فرص عمل توفرها الهيئة، وأخرى يوفرها القطاع الصحي الخاص، الذي يشارك الهيئة في منصتها بالمعرض.

وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، نورة المدفع، إن الهيئة تستقبل المواطنين في المعرض هذا العام، حيث تتم إجراءات ومقابلات مبدئية للتعيين.

من جانبها، قالت مديرة إدارة تنفيذي الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عذارى محمد، إن الهيئة تطرح خلال معرض رؤية أكثر من 100 وظيفة جديدة، بينها 25 وظيفة مخصصة لأصحاب الهمم. ولفتت إلى أن ما يميز المشاركة هذا العام هو تقديم مسارات نوعية في مجالات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات والهندسة والبنية التحتية الذكية.

من جهته، قال مدير إدارة الموارد البشرية في سلطة مدينة دبي الطبية، حمد آل صالح: « نسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية من خلال توفير فرص عمل مباشرة، إلى جانب ثماني فرص تدريبية مدفوعة الأجر عبر برنامج (مساري للتدريب المهني) الذي نجح منذ إطلاقه في توظيف 28 إماراتياً بدوام كامل».

بدوره، قال مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عبدالعزيز عيسى الفلاحي، إن المجلس ينظر إلى المورد البشري الإماراتي كرحلة متكاملة تمر بأربع مراحل أساسية، تشمل مرحلة الدراسة المدرسية والجامعية، ثم الدخول إلى سوق العمل، وبعدها التطور الوظيفي، وأخيراً مرحلة ما بعد التقاعد التي تتحول إلى مرحلة عطاء وخبرة.

كما شاركت جمارك دبي في المعرض ضمن منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث تم تعريف الباحثين عن عمل بالبرامج المهنية والمبادرات التطويرية التي تعزز بيئة العمل المؤسسية، وفي مقدمتها برنامج «مسار 33» الرائد.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري، تعيين 73 مفتشاً ومفتشة بعد تخرجهم في برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين، كما أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، توفير أكثر من 100 وظيفة شاغرة عبر مختلف الأقسام.

وقالت الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، كارولين حبيقة: «نقدم استشارات وظيفية، ونُجري مقابلات توظيف فورية»، وكشفت أن الكوادر المواطنة باتت تمثل حالياً 7% من إجمالي الموظفين.

«دبي الصحية»: تعيين 25 ممرضة إماراتية في أول أيام المعرض

أعلنت «دبي الصحية» تعيين 25 ممرضة إماراتية، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025».

جاء ذلك خلال حفل خاص أقامته «دبي الصحية» على منصتها بالمعرض للترحيب بالدفعة الجديدة.

وقال مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، إن «دبي الصحية» حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز التوطين في مهنة التمريض، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجلت نمواً بنسبة 150% في أعداد الكوادر التمريضية الإماراتية، ليصل عددهم إلى 120 ممرضاً وممرضة، مقارنة بـ48 في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أعداد الكادر التمريضي من مختلف الجنسيات أكثر من 4400 ممرض وممرضة.