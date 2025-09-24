الإمارات تهنئ السعودية بيومها الوطني الـ 95

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأشقاء في السعودية».

وأضاف سموه: «العلاقات الإماراتية - السعودية تاريخية وأخوية راسخة، وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل. خالص الأمنيات للمملكة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95، أعاده الله عليهم بالخير والبركة».

وأضاف سموه: «تجمعنا الأخوّة والمحبة.. والفرحة بأيامهم المجيدة.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «خالص التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، وصادق الأمنيات لها بدوام العزة والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.