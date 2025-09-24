حمدان بن محمد: نسأل الله أن يحفظ المملكة موطناً للفخر ومنبعاً للمجد

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التهاني إلى المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولشعب المملكة الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للسعودية، ونسأل الله أن يحفظ المملكة موطناً للفخر ومنبعاً للمجد، وأن يديم الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».