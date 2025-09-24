السفير السعودي: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة

أكد سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، علاقات أخوة تاريخية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي، وتجمعهما روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وقال: «إن المملكة العربية السعودية تواصل العمل مع دولة الإمارات، وتحتفلان بشراكتهما الاستراتيجية المثمرة، التي تهدف إلى بناء مستقبل زاهر، ليس لشعبيهما فقط، بل للمنطقة بأسرها، حيث تتفق سياسة البلدين تجاه معظم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتقوم على الأهداف نفسها التي يتقاسمها البلدان تجاه تحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن التنسيق والتشاور بين البلدين قائم ودائم لمواجهة كل التحديات، وإيجاد الحلول للأزمات والنزاعات السياسية».

وأضاف: «الشراكة السعودية الإماراتية تتميز بالشمولية منذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016، الذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، ويمثل بُعداً استراتيجياً في الطريقة التي تسعى الدولتان فيها لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر قوة البلدين، حيث يمثل حجم اقتصادهما ما قيمته تريليون دولار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط».