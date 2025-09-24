طلبة الأكاديميات العسكرية يشاركون في تحدي «المناظرات الشرطية الأمنية»

نظَّم مجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي فعالية «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية»، المخصَّصة لطلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، بهدف الاطلاع على آراء الشباب والخروج بتوصيات حول قضايا اجتماعية وأمنية معاصرة، وذلك ضمن مناظرات شرطية بين فرق طلابية، لتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشهد فعاليات المناظرات، التي تم تنظيمها في نادي ضباط شرطة دبي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، العميد بدران سعيد الشامسي، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، وعميد أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، العميد الدكتور جمال الشحي، والعميد الأكاديمي لكلية الشرطة في إمارة أبوظبي، العميد ركن دكتور إبراهيم حسن الزعابي، ومدير مركز حماية الدولي، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، وعدد من الضباط، والمشاركين من طلبة أكاديمية شرطة دبي، وكلية الشرطة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية ربدان.

وأثنى مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، على جهود الطلبة المشاركين في تحدي المناظرات الشرطية الأمنية، مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تمكين الشباب وإشراكهم في مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والأمنية، وتنمية قدراتهم على التحليل والنقد البنّاء وصياغة التوصيات العملية التي تسهم في خدمة الوطن والمجتمع.

من جانبه، أكد مشرف مجلس الجامعات والكليات، النقيب مروان عبدالله البحري، أن المناظرات الشرطية الأمنية هي مبادرة حوارية مُبتكرة، تستهدف طلبة الجامعات والكليات، وتهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، وصياغة الحجج، وفن الإقناع، من خلال مناقشة قضايا اجتماعية وأمنية معاصرة، بدوره أكد رئيس مجلس الجامعات والكليات، أحمد يوسف صنقور، أن المناظرات اتسمت بالتنافسية في عرض الآراء والأدلة، وأسهمت في تعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب، وتطوير قدراتهم البحثية والتواصلية، بما يعزز مجتمعاً أكاديمياً مسؤولاً وقادراً على مواجهة التحديات الأمنية.

وفي ختام المناظرات، كرَّم العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال الفريق الفائز في جولات المناظرة، والمتمثل في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والتقط الصور التذكارية مع المشاركين كافة.