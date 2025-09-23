مكتوم بن محمد يهنئ السعودية بيومها الوطني

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً باليوم الوطني. تجمعنا بالمملكة وأهلها أخوّة ممتدةٌ عبر الزمن، وتاريخ مشترك تعززه القيم، وحاضرٌ يبنى بالمودة، ومستقبلٌ يزهر بوحدة المصير وسموّ الطموحات المشتركة، أدام الله أمجاد المملكة وعز شعبها".