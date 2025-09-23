محمد بن راشد مهنئا السعودية بيومها الوطني: ‏نسأل الله أن يديم عز المملكة ويحفظ استقرارها

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "‏نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 أعاده الله عليهم بالخير والبركة .

‏وتابع سموه قائلا :"تجمعنا الأخوّة والمحبة .. والفرحة بأيامهم المجيدة.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها".