محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" : "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأشقاء في السعودية".
وتابع سموه قائلا: "العلاقات الإماراتية-السعودية تاريخية وأخوية راسخة وتستند إلى أسس قوية من التعاون والاحترام المتبادل. خالص الأمنيات للمملكة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار".
