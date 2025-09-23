«العدل» تنظم مؤتمر دور السلطات المركزية في استرداد الأصول

انطلقت بمقر وزارة العدل في أبوظبي فعاليات مؤتمر «دور السلطات المركزية في استرداد الأصول»، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

وأكّد وكيل وزارة العدل لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة، القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، أن استرداد الأصول يُمثّل ركيزة أساسية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، وأوضح أن السلطات المركزية تؤدي دوراً محورياً بصفتها الجهة الرسمية للتواصل بين الدول، بما يضمن فاعلية التعاون الدولي في هذا المجال، وأشار إلى أن جهود استرداد الأصول لا تقتصر على تعقب الثروات غير المشروعة ومصادرتها، بل تمتد إلى إعادتها إلى أصحابها الشرعيين، ويستمر المؤتمر حتى الغد، ويتضمن جدول أعماله جلسات نقاشية، وعروضاً تقدمها وفود من الإمارات وفرنسا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد.