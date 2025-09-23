برنامج تدريبي لتعريف الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمفاهيم «العلاج باللعب»

تُنظّم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال دورة تدريبية متخصصة في برنامج «العلاج باللعب»، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، بفندق فيدا كريك بيتش في دبي، بمشاركة جهات قانونية وصحية وتعليمية واجتماعية وإنسانية وشرطية وعاملين في مؤسسات الرعاية والدعم على مستوى الدولة.

وقالت المدير العام للمؤسسة بالإنابة، شيخة المنصوري، إن المؤسسة كانت من أولى الجهات التي بادرت منذ سنوات إلى إدخال برنامج العلاج باللعب ضمن منظومتها التأهيلية، إدراكاً منها لأهميته أداةً علاجيةً فاعلةً في دعم الأطفال ضحايا الإساءة.

وأضافت أن «العلاج باللعب أصبح وسيلة علاجية متقدمة تساعد الأطفال على تجاوز الصدمات، وبناء الثقة بالنفس، وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي».

ويُعدّ العلاج باللعب أحد أبرز أساليب التدخل النفسي الحديثة في تعديل السلوك، إذ أثبت جدواه في تمكين الأطفال من التعبير عن تجاربهم الصادمة ضمن بيئة آمنة تخفف من حدة الانفعالات، وتساعدهم على التكيّف السليم، كما يسهم هذا النهج العلاجي في تنمية مهارات التواصل وفهم السياق الاجتماعي وتنظيم الانفعالات واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التفكير الإبداعي وحل المشكلات، بما يُرسّخ دوره أداةً فاعلةً في دعم استقرار المجتمع وتماسكه.

وأكّدت مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، الدكتورة غنيمة البحري، أن إدماج برنامج العلاج باللعب ضمن منظومة الرعاية المتكاملة يعكس رؤية المؤسسة في توفير بيئات آمنة للأطفال ضحايا الإساءة، باعتباره أحد أكثر الأساليب العلاجية فاعلية في تمكين الطفل من التعبير عن ذاته ومواجهة التحديات النفسية والسلوكية، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من خلال تعريفهم بالمفاهيم النظرية والتطبيقات العملية للعلاج باللعب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوظيف هذا النوع من العلاج بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية.