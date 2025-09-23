180جهة حكومية وخاصة تطرح باقات وظيفية وتدريبية للمواطنين في «رؤية 2025» 

تنطلق، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الـ24 من «رؤية» معرض الإمارات للوظائف، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات، وتمكين الشباب الإماراتي.

وتجمع نسخة هذا العام، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 180 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف إتاحة فرص أمام المواطنين للوصول المباشر إلى باقة متنوعة من العروض الوظيفية المتميزة، وورش العمل النوعية، وتجارب تنمية المهارات، المصممة خصيصاً لتأهيلهم بكل ما يلزم لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

واستناداً إلى سجله الحافل بالإنجازات، يواصل معرض «رؤية» لعب دور محوري في استراتيجية التوطين وأجندة تمكين الشباب بدولة الإمارات، إذ ينسجم مع مستهدفات السياسة الوطنية، بما في ذلك الوصول إلى نسبة 8% من التوطين في القطاع الخاص بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى 125 ألف مواطن إماراتي يعملون حالياً في هذا القطاع (حتى يونيو من العام الجاري).

وتعكس أرقام نسخة المعرض لعام 2024، التي استقطبت 150 جهة عارضة، وشهدت إجراء 7000 مقابلة توظيفية مباشرة في موقع الحدث، النجاح اللافت للمعرض ودوره المحوري باعتباره منصةً بارزة لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء جيل قويّ من القوى العاملة القادرة على قيادة الغد وصناعة المستقبل.

ويحظى زوار المعرض هذا العام بفرصة التواصل المباشر مع نخبة من جهات التوظيف الرائدة، على رأسها هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبنك أبوظبي التجاري، وأمازون، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وطيران الإمارات، ومجموعة ماجد الفطيم.

ويحرص المعرض على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ليضمن بذلك انسجام مكونات برنامجه كافة مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الكفاءات.

وقالت مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «يعكس إطلاق نسخة جديدة مملوءة بالفرص والإمكانات من معرض رؤية عمق التزامنا مساندة الكفاءات الإماراتية في رحلتها نحو صناعة مستقبلها، فهذه المنصة الوطنية الرائدة تشهد نمواً متواصلاً في تأثيرها وأهميتها الاستراتيجية، حيث تطرح آلاف الفرص الوظيفية، وتسلح المواطنين بمنظومة متكاملة من الثقة والأدوات والشبكات المهنية التي تمكّنهم من التفوق والازدهار، ومن خلال توفير مسارات مهنية ذات قيمة، يطمح معرض رؤية إلى ترسيخ مكانته كنقطة انطلاق حقيقية للمواهب الإماراتية الواعدة، وإلى جمع الطلاب والخريجين والمتخصصين مع كبرى المؤسسات من مختلف القطاعات في مكان واحد يعج بالفرص والإمكانات».

وصرّح، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموظفين في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، مروان الجسمي، بأن «معرض رؤية يمثل منصة استراتيجية للتواصل المباشر مع الجيل القادم من المواهب الإماراتية».

بدورها، قالت مديرة الموارد البشرية في أمازون الشرق الأوسط وإفريقيا، بيكرام واليا: «نلتقي في معرض رؤية 2025، بالمواهب الإماراتية الاستثنائية التي تشاركنا الشغف بالإبداع والابتكار، ونوفر في أمازون مسارات مهنية تحويلية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وأهداف التوطين».

وأضافت: «نسعى إلى الاستثمار في المواهب الإماراتية في مجالات تشمل التقنية والعمليات اللوجستية المتقدمة، وسلاسل التوريد وتجارب العملاء، بما يسهم في بناء قادة المستقبل ودعم مستهدفات الدولة على صعيد الاقتصاد الرقمي».

وخلال أيام المعرض الثلاثة، سينخرط المشاركون في سلسلة من ورش العمل المتخصصة، والتحديات الابتكارية في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، إضافة إلى مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية، بما يعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال لدى طلاب المدارس وخريجي الجامعات والباحثين عن عمل على حد سواء، ويتيح لهم استكشاف مسارات مصممة خصيصاً لتناسب كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية.

في الوقت نفسه أعلنت «دبي الصحية» عن مشاركتها في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025» في إطار جهودها والتزامها بتعزيز التوطين، ولتمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بمسارات مهنية واعدة في القطاع الصحي، واكتشاف المواهب الشابة الطموحة وفتح المجال أمامها للانضمام إلى منظومة صحية ترتكز على التميز في الرعاية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

وخلال فعاليات المعرض ستطرح «دبي الصحية» عدداً من الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، تشمل: التمريض، التعليم السريري، شؤون أعضاء هيئة التدريس، علم الأمراض والوراثة، العلاج الطبيعي، الصحة النفسية، تطوير الأعمال، الابتكار والتصميم، إضافة إلى تخصصات مثل الأشعة والتقنيات المخبرية، في خطوة تؤكد التزامها بتمكين الشباب الإماراتي من الانخراط في مختلف المجالات الصحية.

كما تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025»، وتعرض 100 وظيفة للكوادر الإماراتية الواعدة، في إطار سعيها لاستقطاب كفاءات وطنية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية.

