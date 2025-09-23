حمدان بن محمد يعزي في وفاة عائشة بنت حمد العرياني

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي، ووالدة رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.