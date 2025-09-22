مروان بن غليطة: برنامج لتأهيل 500 مواطن لإدارة مشاريع بناء مساكن المواطنين

كشف مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، عن إطلاق برنامج وطني رائد بالشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، لتأهيل وترخيص 500 مواطن خلال خمس سنوات ليصبحوا خبراء في إدارة مشاريع بناء مساكن المواطنين.

وأوضح بن غليطة أن البرنامج يأتي ضمن جهود ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في مجال البناء وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن سوق البناء في الدولة سوق واعد ويتطلب الاستثمار في الكفاءات الوطنية، سواء من الشباب أو من أصحاب الخبرات المتقاعدين.

استثمار الكفاءات الوطنية

وأكد أن البرنامج يتيح للمواطنين من أصحاب الخبرة، بما فيهم المتقاعدون، المشاركة والمساهمة في دعم المواطنين الراغبين في بناء منازلهم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن برنامج جديد ضمن الحملة الوطنية لريادة الأعمال "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”: "الكفاءة لا ترتبط بالتقاعد، فنحن نؤمن بأهمية استثمار جميع القدرات الوطنية بما يعزز من جودة المشاريع السكنية ويسهل رحلة المواطن في بناء بيته.”

تدريب وتأهيل متخصص

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن البرنامج يتضمن دورات تدريبية متخصصة للمختارين بعناية، بحيث يتم تجهيزهم بالمعرفة العملية والنظرية اللازمة لممارسة مهنة إدارة المشاريع السكنية بكفاءة عالية.

وأضاف أن خريجي برنامج “خبراء إدارة المشاريع” سيحصلون على رخصة رسمية تمكنهم من التعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وتسهيل جميع إجراءات البناء مع البلدية بكفاءة ومرونة وسرعة، بما يضمن تجربة سلسة للمواطنين في جميع مراحل المشروع، من التصميم وحتى الإنجاز.

دعم شامل للمواطنين

وأوضح بن غليطة أن البرنامج جاء استجابة لاحتياجات المواطنين الذين يبحثون عن دعم ومساندة في بداية رحلة بناء منزلهم. وأكد أن البلدية وفرت فريقًا من الخبراء المواطنين لمرافقة أصحاب المشاريع خطوة بخطوة، وتقديم الاستشارات اللازمة لضمان بناء المنازل وفق أعلى المعايير.

وأكد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية والارتقاء بقطاع البناء في الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين.