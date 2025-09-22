فتح باب التسجيل في «تحدي الإمارات للفِرَق التكتيكية 2026»

أعلنت شرطة دبي فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفِرَق التدخل السريع والفِرَق التكتيكية من مختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من السابع إلى 11 من فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات رئيس اللجنة المنظمة للتحدي، العميد عبيد مبارك الكتبي، في بيان صحافي، أمس، إن فتح باب التسجيل يهدف إلى حصر الفرق المشاركة وتمكينها من الاستعداد المبكر وتحقيق الجاهزية اللازمة لخوض المنافسات، مشيراً إلى أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتحدي https://uaeswatchallenge.com.

وأضاف أن التحدي بات إحدى أكبر المنافسات العالمية المتخصصة في مجال عمل الوحدات الشرطية والفرق التكتيكية، لافتاً إلى أن النسخة السادسة من البطولة دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بمشاركة 103 فِرَق تُمثّل 46 دولة، في إنجاز عالمي يعكس المكانة المتقدمة للتحدي على مستوى البطولات الشرطية الدولية.

وأوضح أن البطولة شهدت تطوراً متصاعداً في أعداد المشاركين منذ انطلاقها عام 2019 بمشاركة 61 فريقاً، ثم 46 فريقاً عام 2020، و34 فريقاً عام 2022، و52 فريقاً عام 2023، وصولاً إلى 73 فريقاً في نسخة عام 2024، وهو ما يعكس نجاح التحدي وتحقيقه لأهدافه في تعزيز العمل الشرطي التخصصي وتبادل الخبرات.

وبيّن رئيس اللجنة المنظمة أن الفرق المشاركة ستخوض خمسة تحديات رئيسة على مدار خمسة أيام، تشمل «تحدي الهجوم»، و«العمليات التكتيكية»، و«إنقاذ ضابط»، و«البرج العالي»، و«اجتياز الموانع»، مشيراً إلى أن كل مسابقة تتطلب إظهار أعلى مستويات الكفاءة البدنية والتكتيكية للفوز بالنقاط اليومية التي تؤهل إلى المراتب النهائية.

وحث العميد الكتبي الفرق الشرطية التخصصية على الإسراع في التسجيل والاستعداد المبكر للمشاركة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة في النسخة المقبلة.