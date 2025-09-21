سيف بن زايد: "الداخلية" قادت عملية دولية شملت 14 دولة أنقذت خلالها 165 طفلًا وأغلقت 28شبكة إجرامية

قال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينة على حساب سموه في منصة "اكس": انطلاقًا من حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الأطفال أينما وجدوا، قادت وزارة الداخلية عملية دولية منسقة شملت (14) دولة، وهي روسيا، وإندونيسيا، وبيلاروسيا، وصربيا، وكولومبيا، وتايلاند، والنيبال، والبيرو، والبرازيل، والفلبين، وقيرغيزستان، والإكوادور، والمالديف، وأوزبكستان، واستهدفت مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".

وأضاف سموه: "وأسفرت العملية عن نتائج بارزة من خلال إنقاذ (165) طفلًا من مختلف دول العالم، والقبض على (188) مشتبهًا به، وإغلاق (28) شبكة إجرامية، وتعطيل العديد من الحسابات الإلكترونية المستخدمة في الجرائم، وتشكيل دوريات إلكترونية في مختلف القارات، إلى جانب تبادل الخبرات بين أجهزة الشرطة لتعزيز التعاون العالمي".

وختم سموه بالقول: "شكرًا لجميع شركائنا على التزامهم الإنساني تجاه حماية الأطفال حول العالم، والحرص على عمل تكاملي مشترك يعزز أمن المجتمعات".