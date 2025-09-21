كندا وبريطانيا وأستراليا تعترف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.

كما اعترفت أستراليا اليوم، في بيان حكومي، بالدولة الفلسطينية، وأكدت أنه يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. كما أكد البيان أنه يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.