أنور قرقاش: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يفتح الطريق أمام حل الدولتين

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال ويفتح الطريق أمام حل الدولتين.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "ونحن مقبلون على جولة مهمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندرك أن هذا الاعتراف يعزز حل الدولتين عبر إضفاء الشرعية على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإحياء المفاوضات بشأنها، كما يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال أو واقع الدولة الواحدة".

وختم بالقول: "وتبقى رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل، بعيداً عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت".