محمد بن راشد يطلق حملة وطنية لترسيخ مكانة الإمارات عاصمةً عالمية لريادة الأعمال

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة وطنية لترسيخ مكانة الإمارات عاصمةً عالمية لريادة الأعمال، تستهدف تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "اكس": "الإخوة والأخوات نطلق اليوم حملة وطنية جديدة من مجلس الوزراء بعنوان "الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم " … وذلك بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص .. هدف الحملة تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال من أبنائنا .. وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية لهم .. وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا".

وأضاف سموه: "سيتم إطلاق العديد من المبادرات وندعو جميع الجهات والمؤسسات للمشاركة في هذه الحملة ودعم أهدافها .. لدينا اليوم خمسين حاضنة أعمال تنتشر على مستوى الدولة واقتصادنا الوطني يضم شركات صغيرة ومتوسطة تسهم بأكثر من 63% من ناتجنا المحلي الاجمالي غير النفطي .. وتتصدر دولة الإمارات أهم 56 اقتصاداً عالمياً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل بيئة أعمال لهم".

وختم سموه بالقول: "هدفنا أن يتجه الشباب بشكل أكبر لبناء شركاتهم الخاصة .. والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.. والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصادنا الوطني النشط".