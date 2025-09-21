128 شاحنة مساعدات إماراتية دخلت غزة خلال أسبوعين عبر معبر رفح

عبرت ثماني قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة، الأسبوعين الماضيين، عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

تتألف القوافل من 128 شاحنة، حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية ومواد الإيواء.

وبذلك بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية الموجود في مدينة العريش بمصر على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ فتح المعابر في الـ27 من يوليو الماضي، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، ما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.