سيف بن زايد يعلن فوز علياء الكعبي بمقعد في الإنتربول الآسيوي كأول امرأة تمثل اللجنة

فازت الرائد علياء الكعبي بمقعد في لجنة الإنتربول لآسيا بنسبة 53%، كأول امرأة تمثل هذه اللجنة.

وعبَّر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن فخره بهذا التمثيل المشرف، مؤكداً عبر منصة "اكس" أن "المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف الميادين، واليوم تسجل حضوراً نوعياً في إحدى أهم المنصات الأمنية العالمية".

وأضاف سموه: "هذا الفوز يعكس التزام الإمارات بنهج العمل التكاملي المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة، ويعزِّز من دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".