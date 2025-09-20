«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض تطورات مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

اجتمع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد المنصوري، لمناقشة آخر التطورات في المشاريع الرئيسة للمركز، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف أحمد الشيباني، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المركز.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أحدث المستجدات في برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك مهمتا القمرين «محمد بن زايد سات» و«اتحاد سات»، إلى جانب آخر التطورات في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ومهمة المستكشف «راشد 2» المقررة للوصول إلى الجانب البعيد من القمر العام المقبل.

كما تم استعراض أحدث إنجازات برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التي تعكس التقدم المستمر في القدرات الوطنية في مجال استكشاف الفضاء والأبحاث العلمية، بما يعزز مكانة الإمارات ضمن الدول الرائدة في قطاع الفضاء العالمي.