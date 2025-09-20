تكريم 40 شاباً وشابة ضمن فعاليات «رواد الشباب العربي»

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، أقيم حفل تكريم أعضاء النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، بمقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات في دعم وتمكين الطاقات العربية الشابة، وتوفير منصة ملهمة تعزز من حضورهم وتأثيرهم في المشروعات التنموية إقليمياً وعالمياً، حيث تم تكريم 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، ضمن 10 مسارات تنموية.

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ووزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشركاء والمشاركين في المبادرة من مختلف الدول العربية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن دعم الرواد الشباب وتمكينهم يظل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتجسد المبادرة هذه الرؤية التي تضع الشباب في قلب التنمية والتخطيط للمستقبل.

وقال: «نؤمن بأن بناء المستقبل العربي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، والشباب هم محور هذا الاستثمار، لذلك نحرص على أن يكون كل رائدٍ عربي مشاركٍ في هذه المبادرة شاهداً على قدرتنا جميعاً على صناعة أثر إيجابي من خلال الابتكار والعمل الجاد والتطوير الدائم للقدرات».

من جهته قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، إن مبادرة «رواد الشباب العربي»، تعد جسراً حقيقياً للتمكين وصناعة الفرص، وهي بيئة حاضنة للعقول، وفضاء رحب تلتقي فيه الطاقات الشابة مع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، ومنصة نتقن معها كل يوم فنّ صناعة الأثر بفضل جهودكم الطيبة وإنجازاتكم الثرية.

وأضاف أن «الرواد الذين نحتفي بهم اليوم لم يكتفوا بإنجازاتهم الفردية، ولكنهم حملوا على عاتقهم مسؤولية أكبر، بأن يكونوا قدوةً ونماذج يحتذى بها لأقرانهم الشباب في كل إنجاز قدموه، وكل مبادرة أطلقوها».

وخلال حفل التكريم، أعلن «مركز الشباب العربي» عن توقيعه اتفاقية رعاية مع مجموعة تايجر القابضة، التي قدمت دعماً مالياً بقيمة مليون درهم لتمكين الشباب العربي ضمن باقة «الشهامة» البلاتينية في إطار مساهمات المجموعة لتمكين الشباب من فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

واختير ثلاثة من رواد الشباب العربي من مجموعة تايجر القابضة للحصول على الدعم المالي، هم علي حميد اللوغاني، من الإمارات العربية المتحدة، المشارك في مسار الصناعات والابتكار، وسندس جابر الفارسي، من دولة الكويت، المشاركة في مسار الفضاء والتكنولوجيا، وأمين رياض أبودياك، من فلسطين، المشارك في مسار التعليم، تقديراً لابتكاراتهم القابلة للتوسع وتأثيرهم المجتمعي الواعد، بما يسهم في تسريع نمو مشاريعهم الريادية وتطويرها.

وشهد الحفل تكريماً خاصاً لعدد من المؤسسات الداعمة، حيث تم تقديم درع للشريك الاستراتيجي «مجلس أعمال أبوظبي للشباب»، تقديراً لدوره المحوري في تعزيز بيئة التمكين الاقتصادي والريادي للشباب، ودعمه لمبادرة رواد الشباب العربي.