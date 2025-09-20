رئيس الدولة يلتقي الرئيس الفخري لـ «حزب الحلم الجورجي» الحاكم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الرئيس الفخري لـ«حزب الحلم الجورجي» الحاكم، بيدزينا إيفانيشفيلي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية جورجيا. وذلك بحضور رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزة.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في مقر إقامة الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لمصلحة التنمية المتبادلة في البلدين.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بزيارة جورجيا، مشيراً إلى التطور النوعي المستمر الذي تشهده علاقات دولة الإمارات وجورجيا منذ إقامة هذه العلاقات عام 1992، خاصة في المجالات التي تشكل أولوية تنموية للبلدين.

وأضاف سموه أن جورجيا تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في منطقة القوقاز، مؤكداً حرص الإمارات على توسيع آفاق شراكتها التنموية مع دول منطقة القوقاز، بما يعزز التنمية المشتركة والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها.

من جانبه، رحب بيدزينا إيفانيشفيلي بصاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بمتانة العلاقات الإماراتية - الجورجية، وأهمية زيارة سموه في دفعها إلى الأمام، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.