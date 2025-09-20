رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء جورجيا مسارات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، أمس، مع رئيس وزراء جمهورية جورجيا، إيراكلي كوباخيدزة، مسارات التعاون بين البلدين، وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية والطاقة المتجددة والاستدامة، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك ضمن خططهما التنموية، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سموه - في مقر الحكومة الجورجية في العاصمة تبليسي - مع رئيس الوزراء، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جورجيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود ترسيخ أسباب السلام والأمن والتنمية في المنطقة والعالم.

وأكد سموه في هذا السياق، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز، بما يرسخ الاستقرار والسلام لمصلحة جميع شعوبها، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن السلام هو الركيزة الرئيسة لتحقيق النماء والازدهار للمجتمعات والدول.

وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2023 تمثل نقلة نوعية في مسار تعاونهما الاقتصادي.. مؤكداً حرص الدولة على مواصلة تحقيق أهداف الاتفاقية لمصلحة التنمية المتبادلة، وذلك انطلاقاً من نهجها القائم على بناء شراكات تنموية تحقق المصالح المشتركة للجميع.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الجورجي بصاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي زخماً قوياً لمسار التعاون المشترك.

وأكد اهتمام بلده بتوسيع قاعدة تعاونها وتنويعها مع دولة الإمارات والاستفادة من نموذجها التنموي الملهم، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور في العلاقات الإماراتية - الجورجية، لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدين، في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز تحقيق هذه التطلعات، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة وغيرهما من الجوانب الحيوية.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا، تبادل اتفاقية بين شركة إيغل هيلز - أبوظبي ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، حيث تبادل الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة إيغل هيلز محمد بن علي العبار، ومن الجانب الجورجي وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، كفر يفشيفيلي.

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من الوزراء والمسؤولين في جورجيا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل أمس إلى مدينة تبليسي، في زيارة رسمية إلى جمهورية جورجيا.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس وزراء جورجيا لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار شوتا روستافيلي - تبليسي الدولي.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجورجيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.