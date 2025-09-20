«موارد عجمان» تنظم يوماً للتوظيف في القطاع المصرفي

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية في القطاع المصرفي، بمشاركة مصرف رويا المحلي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مجلس الوطن بعجمان، إجراء أكثر من 500 مقابلة مع مواطنين من حملة الثانوية العامة والدرجات الجامعية، لتعريفهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص.

كما تضمنت فرصاً ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي الهادف إلى تطوير مهارات المواطنين.