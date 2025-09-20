«إسلامية دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية في «رؤية الإمارات للوظائف 2025»

تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري في قاعة رقم (3) بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت مظلة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومن خلال منصة حكومة دبي، تأكيداً على التزامها بدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل.

وقالت مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في الدائرة، عوشة أحمد عبيد، إن المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، تأتي انسجاماً مع رؤية دبي في الاستثمار بالعنصر البشري، باعتباره الثروة الأهم لمستقبل التنمية.

وقد عملت الدائرة على استحداث فرص وظيفية جديدة تعكس توجهاتها الاستراتيجية وتستجيب لمتغيرات العصر، بما يتيح استقطاب الكفاءات الوطنية وصقلها في مجالات تواكب التحولات الرقمية والمعرفية.

وأكدت عبيد أن «المشاركة تمثل منصة لإبراز دورنا في تمكين الشباب ليكونوا شركاء في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لمسيرة التنمية».