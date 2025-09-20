تجربة توصيل الطرود بـ «الدرون» في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تجربة رائدة لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركة «لود أوتونوموس».

وزار مدير عام المركز بالإنابة، الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مقر الشركة في كيزاد – أبوظبي، حيث اطّلع على أحدث حلول النقل الذكي، وشهد تنفيذ رحلة تجريبية ناجحة نقلت خلالها طائرة مزودة بذراع آلية طرداً من منطقة السمحة إلى كيزاد، معتمدة على نظام ملاحة متطوّر يضمن دقة وكفاءة عالية في عمليات التوصيل.

وتأتي التجربة امتداداً لجهود مركز النقل المتكامل في تبنّي أحدث أنظمة التنقّل التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وترسيخ مقومات البنية التحتية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الإمارة. ويعمل المركز على تنظيم وإدارة عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار عبر المنصة الوطنية الموحدة «لإدارة حركة أنظمة الطائرات بدون طيار»، بما يضمن تسريع الحصول على الموافقات اللازمة والالتزام بالقوانين ومعايير السلامة والخصوصية وحماية المجال الجوي.

وأشاد الغفلي بنجاح التجربة، وقال إن استخدام الطائرات بدون طيار للتوصيل يعكس التزام أبوظبي بتبني أحدث الابتكارات العالمية في النقل والخدمات اللوجستية، وتوظيف التكنولوجيا لرفع جودة الخدمات.

كما استعرضت شركة «لود» أمام الغفلي أحدث مستجدات برنامج تطوير الطائرة الهجينة ذاتية القيادة «هيلي» (VTOL) المخصصة للشحن الجوي الثقيل.

وتتميز الطائرة «هيلي» بقدرتها على نقل حمولة تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة تبلغ 300 كيلومتر، بالاعتماد على منظومة مبتكرة تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي، مع خاصية الإقلاع والهبوط العمودي التي تمكّنها من العمل دون الحاجة إلى بنية تحتية تقليدية كالمطارات.

ومن المتوقع أن تشكل «هيلي» نقلة نوعية في مجال الشحن الجوي متوسط المدى.