«معاً».. المكان المثالي لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع في أبوظبي

صممت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) حاضنة اجتماعية، كمركز ناشئ وفاعل لروّاد الأعمال الاجتماعيين، حيث تسعى من خلالها إلى إيجاد حلول اجتماعية مبتكرة عبر تنمية الأفكار ورعايتها لتصبح منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية، لها أثر واضح ومستدام على الاحتياجات المجتمعية للإمارة والدولة.

وأكدت الهيئة أن مهمة «معاً» ترتكز على ترسيخ قيم التعاون والتضامن لتحقيق الأثر الاجتماعي، وبالتالي المنفعة العامة، عبر تنفيذ حلول طويلة الأمد تحقق أثراً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً إيجابياً.

وتعتبر حاضنة «معاً» الاجتماعية المكان المثالي لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات تأثير إيجابي في أبوظبي، من خلال الدعم والاستثمار في المؤسسات الاجتماعية التي تظهر قدرة واضحة على تحقيق أثر مستدام قادر على معالجة الأولويات الاجتماعية في قطاع التعليم والصحة والبيئة والقطاع الاجتماعي.

وتستضيف «معاً» مرتين سنوياً من 10 إلى 12 شركة ناشئة واعدة، وتقدّم لها الدعم والموارد اللازمة لتمكين روّاد الأعمال الاجتماعيين من جيل الشباب ليسهموا في دفع عجلة التنمية الاجتماعية ويشاركوا في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي على مجتمع أبوظبي مستقبلاً، ويتضمن الدعم توفير برامج صممت خصيصاً لتقديم التوجيه والتعليم وفرص استثمارية والتمويل المرحلي وفرص تكوين العلاقات.