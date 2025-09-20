73 دار عبادة لغير المسلمين في الإمارات

التسامح هو إحدى القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي، ويمثّل ركيزة أساسية تقوم عليها السياسات الحكومية الهادفة إلى حماية الحريات الدينية، وتعزيز الحوار بين الأديان، وبناء ثقافة شمولية تحترم التنوّع والاختلاف، وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم، حيث يعيش فيها السكان من مختلف الأديان ويمارسون عقائدهم وشعائرهم الدينية بحرية جنباً إلى جنب، ولطالما تبنّى المجتمع الإماراتي قيم التسامح والمساواة، وبفضل بيئة التسامح هذه، تم إنشاء 73 دار عبادة لغير المسلمين يقصدها أتباع الديانات المختلفة من جميع الجنسيات.

ووفقاً لإحصاءات وزارة تمكين المجتمع، تضم إمارة أبوظبي 27 دار عبادة لغير المسلمين، كما تضم إمارة دبي 14 دار عبادة، ورأس الخيمة 11، والشارقة «10»، والفجيرة «8»، وأم القيوين «2» من دور العبادة لغير المسلمين، وعجمان دار عبادة واحدة، ما يعكس قيم التسامح والاعتدال المترسّخة في الدولة ويعزّز الحياة الكريمة والمساواة لجميع أفراد المجتمع، كما جسّد إعلان الأمم المتحدة أن يكون يوم الرابع من فبراير من كل عام يوماً للأخوة الإنسانية بالتزامن مع توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019 مع أبرز القيادات الدينية في العالم، وهو بمثابة احتفاء دولي بالدور الريادي للدولة في تحقيق الإخاء الإنساني.

وتُتيح وزارة تمكين المجتمع للراغبين في إنشاء دور عبادة لغير المسلمين داخل الدولة التقدم بطلب للحصول على الترخيص عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ولائحته التنفيذية، والذي يستهدف تنظيم الممارسات والشعائر والعبادات للأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين في الدولة.

من جانبها، أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن الخط الزمني لتاريخ دور العبادة في أبوظبي، يجسد مدى الترابط المجتمعي بين رعايا الأديان في الإمارات منذ عشرات السنين، ويبرز مدى التعايش والتآخي بين الأفراد، مشيرة إلى وضع الأطر القانونية المنظمة لتأسس وتنظيم دور العبادة في الإمارة وترخيصها بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة، ودون المساس بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية المنبثقة عن إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وشددت على أن دور العبادة في أبوظبي تُعد أحد الشواهد التاريخية والحضارية للإمارة، إذ تحتضن كنيسة سانت جوزيف، التي تأسست منذ ستينات القرن الماضي، إضافة إلى ما تم اكتشافه في موقع كنيسة ودير صیر بني ياس، الذي يُعد أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الدولة.

الشروط

تتضمن شروط وأحكام ترخيص دور العبادة لغير المسلمين:

أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارساتها وشعائرها وعباداتها في الدولة.

وألّا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 20 عضواً، وألا يقل العمر عن 40 سنة ميلادية.

وأن يكون العضو متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، ومن أتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، وأقام في الدولة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب، وأن يقدّم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تحددها اللجنة، وألا يحمل العضو صفة دبلوماسية، إضافة إلى تقديم ما يثبت القدرة على تحمل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة.

