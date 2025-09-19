حمدان بن محمد يطلق مبادرة "قرى راشد" تخليداً لإرث الشيخ راشد بن محمد في العمل الإنساني

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن مبادرة "قرى راشد" كمبادرة خيرية عالمية تنطلق من دبي تخليداً لذكرى الشيخ راشد بن محمد، طيب الله ثراه.

وقال سموه في تدوينة على منصة "اكس": "تخليداً لذكرى أخي الشيخ راشد بن محمد، طيب الله ثراه، نعلن اليوم عن مبادرة "قرى راشد" ... مبادرة خيرية عالمية نطلقها من دبي لتوفير قرى نموذجية متكاملة تمنح الأسر المتعففة السكن والتعليم والرعاية الصحية، وتوفر لهم مقومات العيش الكريم والاستقرار".

وأضاف سموه: "ونعلن عن تطوير أول قرية ضمن هذا المشروع الخيري والإنساني في كينيا، وستواصل المبادرة توسيع نطاق أثرها الإنساني من خلال بناء قرية نموذجية كل عام .. هدفنا أن تصبح قرى راشد نقطة تحول في حياة الأسر المستفيدة... أن تكون منارات أمل.. ومصدراً للحياة الكريمة.. تجسيداً لرسالة دبي بأن الخير لا يعرف حدوداً، وأن العطاء نهج متواصل".

وختم سموه بالقول: "رحم الله راشد... كان محباً للخير.. رحيماً بمن حوله.. واليوم، يتحوّل عطاؤه إلى واقع يُغير حياة الكثيرين، ويعيد لهم الأمل والثقة في المستقبل. رحم الله من عاش كريماً ومضى عزيزاً.. رحم الله من ترك في قلوب كل من عرفه طيب الأثر".