الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في الإفتاء والتوعية الدينية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

بحث رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، مع المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، فضيلة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، سبل تعزيز التعاون في مجالات الإفتاء وتطوير برامج التوعية الدينية.

وتركز اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركته في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بـ«أستانا»، يومَي 17 و 18 سبتمبر الجاري، على تبادل الخبرات في إصدار الفتاوى الصحيحة وإيصالها للمتلقين بطرق ابتكارية حديثة من خلال التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وبذل الجهود لنشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

وأشاد الدكتور الدرعي بالدور الذي تضطلع به الإدارة الدينية في كازاخستان في ترسيخ القيم الإنسانية السمحة.

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ نوريزباي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، على دعمها المتواصل للمبادرات التي تخدم نشر السلام العالمي، وتعلي من قيم التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات، مشيداً بالتجربة الإماراتية الرائدة في إدارة التنوّع الديني والثقافي والمذهبي على أرضها، باعتبارها نموذجاً يسعى للأخذ بتجربتها.