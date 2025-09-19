عفراء الصابري سفيرة للنوايا الحسنة لـ «مؤتمر زعماء الأديان»

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، المنعقد في العاصمة الكازاخية أستانا، عن اختيار المدير العام في وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، سفيرةً للنوايا الحسنة للمؤتمر، تقديراً لمساهماتها البارزة في دعم ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب، واحتفاءً بجهود الإمارات وقيادتها الرشيدة في رعاية ودعم كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ السلم والأخوة الإنسانية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إنجاز جديد يعكس التقدير العالمي لدور الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأعربت الصابري عن اعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل تقديراً عالمياً لدولة الإمارات، والتزامها الراسخ ببناء جسور التعاون بين مختلف الثقافات والأديان، وبدورها كمنصة عالمية للحوار والإنسانية.

وشدّدت على أهمية أن يكون هذا التقدير العالمي بداية جديدة لمزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، ودعم المبادرات المشتركة التي تروج لثقافة السلام والاحترام المتبادل، انطلاقاً من إيماننا بأن التنوّع هو مصدر قوة وليس انقساماً، مؤكدة حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع شركائها حول العالم لتحقيق رؤية قائمة على التعايش والأخوة الإنسانية، وستظل منارة للتسامح والتعاون الدولي.

وأضافت أن هذا التكريم العالمي يعكس التقدير الكبير لجهود الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في دعم قيم التعايش السلمي واحترام التنوّع الثقافي والديني حول العالم، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة والسلام العالمي، مشيرة إلى أن وزارة التسامح والتعايش، بقيادته، تعمل على ترسيخ مكانة الإمارات كمنارة عالمية للحوار والأخوة الإنسانية، مثمنةً ثقة القائمين على المؤتمر ومنحهم لها هذا اللقب الدولي الرفيع.

يُذكر أن منصب سفير النوايا الحسنة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، يُمنح للشخصيات البارزة والمؤثرة في مجالات السلام والحوار بين الأديان والقيم الروحية والثقافة والفنون، ويتم انتخاب السفير لمدة ثلاث سنوات من قبل أمانة المؤتمر، بهدف دعم أنشطة المؤتمر والترويج لأهدافه وقيمه وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وبناء جسور التفاهم والانسجام على المستويين الوطني والدولي.

