ولي عهد أبوظبي يلتقي حاكم محافظة كيوتو اليابانية

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، حاكم محافظة كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها سموّه إلى اليابان، لحضور فعاليات احتفال جناح الإمارات بـ«يوم دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا».

وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الابتكار، والبنية التحتية، والحلول البيئية المستدامة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية المشتركة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، وسفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، شهاب أحمد الفهيم.