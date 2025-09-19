محمد بن راشد: الموسم الحالي سيكون أنجح وأفضل موسم حكومي في الأداء والإنجاز

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مع فريق عمله، وذلك ضمن اللقاء السنوي في متحف المستقبل بدبي.

وأشاد سموّه بمنظومة العمل الحكومي في الإمارات، التي شهدت تطوّرات استثنائية خلال الأعوام الماضية، وانعكست بآثار إيجابية كبيرة على مختلف القطاعات التنموية، خصوصاً تلك التي تلامس احتياجات المواطنين المباشرة والخدمات المقدمة لهم، ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود ليكون الموسم الحكومي الحالي أنجح وأفضل مواسم الأداء والإنجاز الحكومي على الإطلاق، لمواصلة تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء: «على مدى أكثر من 25 عاماً تمكّن فريقنا الوطني من تحقيق إنجازات وطنية كبيرة، وأدار ونفذ مبادرات ومشاريع اتحادية وعالمية كبرى، أسهمت في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً، وخدمة أبنائها».

وأضاف سموّه: «متفائلون بإنجازات جديدة للوطن والمواطنين بإذن الله في الموسم الجديد.. عملنا الوطني مستمر ومتواصل بقوة في القطاعات كافة، لتعزيز ريادة الإمارات ودعم تنافسيتها عالمياً في المجالات كافة، وترسيخ ازدهار ورخاء شعبها، وتعزيز جودة حياة مجتمعنا».

وتابع سموّه: «طموحاتنا الوطنية كبيرة.. لا حدود لها.. ولدينا أفضل فريق عمل في العالم.. فريق كبير بقدراته وعزيمته وإخلاصه وتفانيه في خدمة الوطن.. فريق لا يعرف المستحيل».

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «أثناء لقائي السنوي اليوم مع فريق عملي.. بدأت معهم منذ أكثر من 25 عاماً.. وفي كل سنة يتطوّر الفريق.. ويتطوّر الإنجاز.. وتتطوّر الأفكار.. ولا تزيدهم الأيام إلا إبداعاً وتفانياً.. فخور بهم وبجميع فرق عملنا الوطنية.. ووجهتهم اليوم بأن يكون موسمنا الحكومي 2025-2026 أفضل موسم حكومي في الإنجاز وفي الأفكار وفي خدمة الناس.. وعاهدونا على التفاني والعمل.. قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله».

واستعرض اللقاء السنوي لفريق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جمع القيادات الحكومية، أبرز الإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية خلال الفترة الماضية، والتطلعات المستقبلية وأبرز الأفكار للمرحلة المقبلة في المجالات كافة، التنموية والاجتماعية والإنسانية، بهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي الاتحادي وترسيخ نموذج دولة الإمارات المتفرد في مرونة العمل الحكومي، والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مختلف القطاعات.

