مؤتمر في أبوظبي يبحث مستقبل علاج المسالك البولية   

انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، المتخصص في المسالك البولية والسلس البولي، الذي تنظمه الجمعية الدولية لعلاج السلس البولي «ICS»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمسالك البولية «EUS»، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ليشكّل منصة علمية وطبية رائدة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية المتكاملة للسلس البولي والمسالك البولية على مستوى دول الخليج والمنطقة.

ويُعد مؤتمر «ICS-EUS 2025» محطة دولية مرموقة لاستعراض أحدث الابتكارات الطبية والعلمية في مجال رعاية السلس البولي، حيث يركّز على تبني مقاربات علاجية تتمحور حول المريض أولاً، وتعزيز مفاهيم الوقاية، والرفاهية الشاملة، وتقديم العلاج المناسب والمتوافق مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل مريض في المنطقة، ويستهدف المؤتمر شريحة واسعة من الكوادر الطبية تشمل، أطباء المسالك البولية، وأطباء أمراض النساء والتوليد، وأطباء الشيخوخة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والممرضات، وسائر المهنيين الصحيين المعنيين بتطوير أساليب تشخيص وعلاج السلس البولي في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وقال رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية، الدكتور ياسر السعيدي، إن المؤتمر السنوي للجمعية هذا العام يكتسب أهمية استثنائية باستضافة الجمعية العالمية لعلاج مشكلات السلس البولي عند الرجال والنساء، موضحاً أن الجمعية الدولية تُعد مرجعاً متخصصاً عالمياً في هذا المجال الدقيق من طب المسالك البولية.