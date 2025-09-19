«طرق دبي» توفر خدمة «مدينتي» عبر «محبوب» في «واتس أب»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة الإبلاغ الذكي «مدينتي» من خلال المتحدث الآلي «محبوب» في تطبيق «واتس أب»، وذلك لتمكين سكان وزوار دبي من الإبلاغ بسهولة عن الأضرار المتعلقة بالبنية التحتية ومرافق النقل العام في الإمارة، ومنها الأضرار المتعلقة بحرم الطريق والأرصفة، ومظلات الحافلات، وإشارات المرور، واللوحات الإرشادية، وغيرها من مرافق البنية التحتية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن هذا التوجُّه يأتي ضمن استراتيجية الهيئة 2024-2030، في تحقيق غاياتها المتمثلة في «الجاهزية للمستقبل»، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة، بما يعزز من مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

وأضافت: «تتميز الخدمة بأنها تتيح للمستخدم التقاط صورة وإرسالها مباشرة إلى تطبيق (واتس أب)، ما يبسِّط تجربة الإبلاغ، ويعزِّز من مساهمة سكان وزوار دبي في الكشف الفوري عن الأضرار، ويسهم التطبيق في الوصول إلى نتائج فعالة نتيجة لتمكين الجمهور من المشاركة في الحفاظ على جمال ونظافة إمارة دبي عبر التقاط الصور، لتُحوَّل بعد ذلك إلى الجهات المختصة في الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب، ويسرِّع بشكل كبير اتخاذ الإجراءات وحل البلاغات، كما تعزز الخدمة مشاركة الجمهور من خلال تبسيط عملية الإبلاغ وتوفير منصة سهلة وعملية».

وقالت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، ميرة الشيخ: «يأتي إطلاق خدمة الإبلاغ الذكي (مدينتي)، من خلال نظام المحادثة الآلي (محبوب)، في تطبيق (واتس أب)، في إطار حرص الهيئة على تعزيز المساهمة المجتمعية للإبلاغ عن الأضرار والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة والسمعة المؤسسية للهيئة، إلى جانب تفعيل التواصل مع الجمهور للاستجابة السريعة للبلاغات والملاحظات في فترة قياسية».

وأضافت: «بلغ مجموع البلاغات التي تلقاها مركز الاتصال في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر خدمة (مدينتي)، 6525 بلاغاً، حيث تتيح للمستخدمين تقديم المقترحات حول البنية التحتية والشوارع، مما له الدور الكبير في توثيق الشراكة بين الهيئة والجمهور في الحفاظ المظهر الحضاري لإمارة دبي».

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستدام واستباقي إلى تطوير بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير، ورفع نسبة التبنّي الرقمي لخدماتها، إلى جانب تقديم خدمات تلبي احتياجات الجهور بدقة وبأساليب مبتكرة وبجودة عالية لسكان وزوار الإمارة كافة.