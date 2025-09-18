خلال اجتماع سموه بفريق عمله
محمد بن راشد: قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله
وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق عمله بأن يكون الموسم الحكومي 2025-2026، الأفضل من حيث الإنجاز والأفكار وخدمة الناس.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": " أثناء لقائي السنوي اليوم مع فريق عملي.. بدأت معهم منذ أكثر من 25 عاماً … وفي كل سنة يتطور الفريق .. ويتطور الإنجاز .. وتتطور الأفكار .. ولا تزيدهم الأيام إلا إبداعاً وتفانياً .. فخور بهم وبجميع فرق عملنا الوطنية .."
وتابع سموه قائلا: "ووجهتهم اليوم بأن يكون موسمنا الحكومي 2025-2026 أفضل موسم حكومي في الإنجاز وفي الأفكار وفي خدمة الناس .. وعاهدونا على التفاني والعمل .."
وقال سموه: "قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله" .
