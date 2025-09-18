بعثة الإمارات في باريس تدعو مواطنيها لتوخي الحذر بسبب الإضراب العام في فرنسا

دعت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الفرنسية باريس، مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية الفرنسية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك نظراً للإضراب العام المقرر تنظيمه في معظم المدن الفرنسية اليوم الخميس الموافق لـ 18 سبتمبر 2025.

وأكدت البعثة في تنويه رسمي على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن السلطات الفرنسية، حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لأي تعطيلات قد تطرأ نتيجة الإضرابات المتوقعة، والتي من المرجح أن تؤثر على وسائل النقل العام والمرافق الحيوية الأخرى.

وشددت البعثة على أهمية التواصل في الحالات الطارئة عبر الرقمين المخصصين للطوارئ وهما: 0097180024 و 0097180044444

كما حثت المواطنين على التسجيل في خدمة "تواجدي" التي تتيح لبعثات الدولة متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم في الحالات الطارئة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص البعثة الدائم على سلامة مواطني الدولة في الخارج، واهتمامها بتوفير الحماية والإرشاد في ظل أي ظروف استثنائية.